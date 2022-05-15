Победитель Евровидения-2022: биография Kalush Orchestra

Победителем песенного конкурса Евровидения-2022 стали участники от Украины. По результатам голосования жюри и телезрителей они получили 631 бал. Что известно о звездной группе – читайте дальше.

Песенный конкурс Евровидения-2022 удивил большим количеством рок-групп, поскольку в прошлом году победу одержала итальянская рок-группа Måneskin и задала настоящий тренд! Весь мир увидел талантливых участников и яркие выступления. Однако все хорошее имеет свойство завершаться. Победу в конкурсе Евровидения в Турине сумел получить Kalush Orchestra!

Важно Украина победила на Евровидении-2022

Биография группы Kalush Orchestra

Украинцы в третий раз за историю независимости смогли покорить европейскую публику своей аутентичной песней! В 2004 году это сделала Руслана с песней "Дикие танцы", в 2016-м – Джамала с крымскотатарской песней "1944", а в 2022-м – ребята из группы Kalush Orchestra, исполнив песню о маме "Stefania".

После полномасштабного вторжения России 24 февраля ставки на Украину в букмекерской таблице резко выросли. Чем ближе к финалу, то процент победы у ребят становился выше и существенно "отрывался" от предыдущих участников. И ожидания сбылись: судьи украинской группе в финале отдали … , а зрители – …., что в сумме дало результат в … баллов!

Kalush Orchestra в финале Евровидения – Stefania: видео онлайн

Следует напомнить, что на их месте могла быть другая украинская артистка Alina Pash, победившая в Нацотборе Евровидения за несколько недель до вторжения. Но украинцев возмутило ее присутствие в Москве и Крыму несколько лет назад, поэтому Alina Pash дисквалифицировал оргкомитет, а вместо них уехали ребята из Калуша. Тогда они очутились на втором месте по голосованию жюри и на первом по голосованию зрителей.

Kalush Orchestra является параллельным проектом рэп-группы KALUSH, созданной для популяризации рэпа с фольклорными мотивами. Участниками группы являются Олег Псюк, Килиммена и Джонни Дивный, которые в составе "оригинального" Kalush. К ним в Kalush Orchestra присоединились мультиинструменталисты Тимофей Музычук, Виталий Дужик и Игорь Диденчук. Правда, на Евровидение вместо одного бэквокалиста уехал фронтмен группы "Сальто назад" Саша Таб.



Группа Kalush Orchestra на Евровидении-2022 / Фото Getty Images

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Кроме, хита Stefania, уже так полюбившегося украинцам, рэп-группа успел выпустить песню "Штомбер Вомбер". Что касается самой группы KALUSH, то она возникла еще в 2019 году по инициативе Олега Псюка. Назвать его музыканты решили городом, в котором родился рэпер, то есть Калушем на Ивано-Франковщине. Дебютную песню "Не маринуй" ребята выпустили осенью 2019 года. Впоследствии KALUSH записал общую песню "Гори" с реперкой Alyona Alyona, которая до сих пор является одной из самых популярных в творчестве группы.

Что касается трека Stefania, то лидер группы Олег Псюк посвятил его маме Стефании, присутствовавшей на Нацотборе в Украине. В ней слышна не только украинская лирическая музыка, но и рэп и звуки свирели.

Текст песни Kalush Orchestra – Stefania

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Вона мене колисала, дала мені ритм

І, напевне, силу волі не забрати в мене, бо дала вона

Напевне, знала, може, більше і від Соломона

Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе

Вона не розбудить, не будить, мене в сильні бурі

Забере в бабулі дві дулі, ніби вони кулі

Дуже добре знала мене, не була обманута

Як була дуже втомлена, гойдала мене в такт

Люлі, люлі, люлі, гой!

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Я не в пеленах, но ма, но ма, хватить

Як би я не виріс, на виріст за речі платить

Я не мала дитина, вона далі нерви тратить

Я гуляв, шляк би тебе трафив!

Ти все молода, о мамо, на піку

Якщо не ціню опіку на піку слави, мені в тупіку

Забивайте піку, цю піку, я би попік, спік, своєю любов'ю

Люлі, люлі, люлі, гой!

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово