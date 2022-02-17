Накануне, 16 февраля, Alina Pash заявила, что уходит с конкурса, потому что не хочет быть причастной к скандалу, и почти одновременно с тем Суспільне обнародовало заявление, что дисквалифицирует артистку из шоу. Поэтому неизвестно, кто первый решил сменить участника – Alina ушла сама, или ее попросили в оргкомитете.

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Однако сейчас украинцы ожидают окончательных заявлений от Суспільного, которые должны объявить 18 февраля. Тогда определится судьба нового претендента от Украины. Согласно правилам, участие в международном шоу должно перейти к "серебряному призеру", в данном случае, группе Kalush Orchestra, если они согласятся на это. Если нет, то к обладателю третьего места – певцу Wellboy, и так далее. Не исключена возможность и того, что никто не поедет от Украины, как это произошло в 2019 году после дисквалификации скандальной MARUV.

24 канал предлагает вам определить собственного претендента на участие от Украины в Евровидении-2022.