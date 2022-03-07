"Победа за нами": украинские звезды теперь не на сцене, а в терробороне

Известные люди Украины из разных сфер вступили в территориальную оборону, чтобы защищать родную землю от врагов. Среди бойцов есть актеры, режиссеры, музыканты, ведущие.

24 февраля жизнь миллионов украинцев будто остановилась. Тогда пришла война, которая все перевернула. Известные артисты оставили карьеру, взяли в руки оружие и отправились защищать родную землю.

Важно Тамерлан из дуэта TamerlanAlena вместе с терробороной и ВСУ прямо сейчас защищает украинцев

Звезды в территориальной обороне

Многие известные люди вступили в ряды территориальной обороны. В разных городах Украины они готовятся к встрече с врагом, чтобы дать ему достойный отпор. Известно, что одной из важнейших целей, которые планируют захватить оккупанты, является Киев.

Исполнители, режиссеры, актеры и другие известные люди, живущие в Киеве, присоединились к терробороне столицы. Они среди тех 100 тысяч людей, которые защищают каждый сантиметр украинской земли.

Диджей группы Kalush Orchestra ТС Килиммен присоединился к ТРО в Киеве. В мае коллектив будет представлять Украину на Евровидении, а сейчас защищает страну от российских захватчиков.

присоединился к ТРО в Киеве. В мае коллектив будет представлять Украину на Евровидении, а сейчас защищает страну от российских захватчиков. Лидер группы ТИК Виктор Бронюк с 2014 года помогал воинам на Донбассе, а теперь сам присоединился к защите страны.

с 2014 года помогал воинам на Донбассе, а теперь сам присоединился к защите страны. Андрей Хливнюк, который является лидером группы "Бумбокс" , собирает аншлаги на концертах, сейчас поет, патрулируя столицу в составе сил ТРО.

, собирает аншлаги на концертах, сейчас поет, патрулируя столицу в составе сил ТРО. Солист группы "Антитела" Тарас Тополя воспитывает троих детей. Сейчас он борется за их будущее в свободном, суверенном государстве. Артист вместе с коллегами из группы также находится в составе ТРО Киева.

воспитывает троих детей. Сейчас он борется за их будущее в свободном, суверенном государстве. Артист вместе с коллегами из группы также находится в составе ТРО Киева. Крымскотатарский режиссер Ахтем Сеитаблаев сейчас также среди защитников украинской столицы.

сейчас также среди защитников украинской столицы. Фагот присоединился к звездным коллегам, а остальных украинцев поддерживает морально – песнями.

Украинские звезды в терробороне: смотрите видео онлайн

Музыканты, актеры, ведущие и многие другие сейчас воины. Кто из известных людей присоединился к терробороне или ВСУ – узнайте по ссылке.

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