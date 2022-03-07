24 лютого життя мільйонів українців ніби зупинилося. Тоді прийшла війна, яка все перевернула. Відомі артисти залишили кар'єру, взяли в руки зброю та відправилися захищати рідну землю.
Важливо Тамерлан з дуету TamerlanAlena разом з теробороною та ЗСУ прямо зараз захищає українців
Зірки в територіальній обороні
Чимало відомих людей вступили до лав територіальної оборони. У різних містах України вони готуються до зустрічі з ворогом, щоб дати йому гідну відсіч. Відомо, що однією з найважливіших цілей, які планують захопити окупанти, є Київ.
Виконавці, режисери, актори та інші відомі люди, які живуть в Києві, приєдналися до тероборони столиці. Вони є серед тих 100 тисяч людей, які захищають кожен сантиметр української землі.
- Діджей гурту Kalush Orchestra МС Килиммен приєднався до ТРО міста Києва. У травні колектив представлятиме Україну на Євробаченні, а зараз боронить країну від російських загарбників.
- Лідер гурту ТІК Віктор Бронюк з 2014 року допомагав воїнам на Донбасі, а тепер сам долучився до захисту країни.
- Андрій Хливнюк, який є лідером гурту "Бумбокс", збирає аншлаги на концертах, наразі співає, патрулюючи столицю в складі сил ТРО.
- Соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя виховує трьох дітей. Зараз він бореться за їхнє майбутнє у вільній, суверенній державі. Артист разом із колегами з гурту також є у складі ТРО Києва.
- Кримськотатарський режисер Ахтем Сеітаблаєв зараз також є серед оборонців української столиці.
- Фагот приєднався до зіркових колег, а решту українців підтримує морально – піснями.
Українські зірки в теробороні: дивіться відео онлайн
Музиканти, актори, ведучі та багато інших зараз є воїнами. Хто з відомих людей приєднався до тероборони чи ЗСУ – дізнавайтеся за посиланням.
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