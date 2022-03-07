24 февраля жизнь миллионов украинцев будто остановилась. Тогда пришла война, которая все перевернула. Известные артисты оставили карьеру, взяли в руки оружие и отправились защищать родную землю.
Важно Тамерлан из дуэта TamerlanAlena вместе с терробороной и ВСУ прямо сейчас защищает украинцев
Звезды в территориальной обороне
Многие известные люди вступили в ряды территориальной обороны. В разных городах Украины они готовятся к встрече с врагом, чтобы дать ему достойный отпор. Известно, что одной из важнейших целей, которые планируют захватить оккупанты, является Киев.
Исполнители, режиссеры, актеры и другие известные люди, живущие в Киеве, присоединились к терробороне столицы. Они среди тех 100 тысяч людей, которые защищают каждый сантиметр украинской земли.
- Диджей группы Kalush Orchestra ТС Килиммен присоединился к ТРО в Киеве. В мае коллектив будет представлять Украину на Евровидении, а сейчас защищает страну от российских захватчиков.
- Лидер группы ТИК Виктор Бронюк с 2014 года помогал воинам на Донбассе, а теперь сам присоединился к защите страны.
- Андрей Хливнюк, который является лидером группы "Бумбокс", собирает аншлаги на концертах, сейчас поет, патрулируя столицу в составе сил ТРО.
- Солист группы "Антитела" Тарас Тополя воспитывает троих детей. Сейчас он борется за их будущее в свободном, суверенном государстве. Артист вместе с коллегами из группы также находится в составе ТРО Киева.
- Крымскотатарский режиссер Ахтем Сеитаблаев сейчас также среди защитников украинской столицы.
- Фагот присоединился к звездным коллегам, а остальных украинцев поддерживает морально – песнями.
Украинские звезды в терробороне: смотрите видео онлайн
Музыканты, актеры, ведущие и многие другие сейчас воины. Кто из известных людей присоединился к терробороне или ВСУ – узнайте по ссылке.
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