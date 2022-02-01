"По многочисленным просьбам зрителей": гастролерша Ани Лорак даст два концерта в Харькове

О предстоящем туре по Украине Ани Лорак проговорилась еще в начале января. 1 февраля она представила видео приглашения на концерты и объявила, что их будет не три, а четыре. В Харькове сделают дополнительный.

С августа 2021 года российская гастролерша Ани Лорак пытается вернуть украинскую публику, которую предала в 2014-м. После двух аншлаговых сольников в Одессе певица собралась в первый за восемь лет тур по Родине.

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43-летняя Лорак не осмелится приехать на Западную Украину и в Киев, она выступит только на Востоке и Юге. К сожалению, ее концерты вызвали такой ажиотаж, что организаторам пришлось делать дополнительный в Харькове.

Ани Лорак даст два концерта в Харькове

"Кумир миллионов, голос поколений, неповторимая дева – Ани Лорак. Долгожданные концерты в Украине. Харьков – 20 мая. По многочисленным просьбам зрителей 19 мая дополнительный концерт. Запорожье – 22 мая, Херсон – 23 мая", – говорится в анонсе.

Дорогие мои, по вашим многочисленным просьбам – дополнительные концерты шоу The Best Ukraine! С нетерпением жду встречи с вами,

– анонсировала сама Ани Лорак.

Украинский тур Ани Лорак

Свой тур по Украине российская гастролерша анонсировала в одном из интервью.

Она обещала приехать в Харьков, Запорожье, Херсон в мае 2022 года и планировала расширять географию. Похоже, смелости на другие города ей не хватило.

На родине Ани Лорак покажет программу The Best, в которую обещает включить украинские хиты. Их певица не выпускала 7 лет.