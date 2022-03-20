Зеленский отметил, что по состоянию на 20 марта звездные супруги собрали уже 35 миллионов долларов. Их направляют для Flexport и Airbnb.

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Эштон Кутчер и Мила Кунис одними из первых откликнулись на наше горе. Лично поблагодарил их за поддержку. Пораженный их решительностью. Они вдохновляют мир,

– заявил Зеленский.

Кутчер и Кунис объявили, что их цель – собрать 40 миллионов долларов для помощи украинцам.

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