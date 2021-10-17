В этом году модель Иванна Онуфрийчук оказалась по ту сторону "Мисс Украина Вселенная", хотя раньше сама соревновалась за корону на конкурсах красоты. Она призналась, что 27-летняя Анна Неплях победила заслуженно.

Интересно Иванна Онуфрийчук призналась, что муж-миллионер запретил ей участвовать в "Танцах"

"Поздравляю с заслуженной победой Анну Неплях, которая поразила всех членов жюри и зрителей", – написала ведущая "Танцев со звездами".

Образ Иванны Онуфрийчук на "Мисс Украина Вселенная"

На главном светском событии октября звезда появилась в платье от украинского дизайнера Оли Мак. Из вечерней коллекции она выбрала мини-платье изумрудного цвета. Это асимметричный наряд с одним рукавом и обнаженными плечами. Оно эффектно выделило зону декольте, а длинный шлейф добавил элегантности.

Под мини-платье Иванна Онуфрийчук подобрала белые босоножки с ремешками, усыпанными стразами. Из аксессуаров – блестящий клатч, подвеску и серьги с изумрудами от люксового бренда Bulgari.

Иванна Онуфрийчук на "Мисс Украина Вселенная" / Фото из инстаграма модели

Иванна Онуфрийчук на "Мисс Украина Вселенная" / Фото из инстаграма модели

Иванна Онуфрийчук на "Мисс Украина Вселенная" / Фото из инстаграма модели Иванна Онуфрийчук на "Мисс Украина Вселенная" / Фото из инстаграма модели

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Полный текст публикации Иванны Онуфрийчук:

Я в составе уважаемого жюри конкурса "Мисс Украина Вселенная". Давно я не видела, чтобы на одной сцене собралось столько красивых и талантливых девушек!

Все участницы конкурса уже сформированные личности, которые чего-то достигли. Вообще, для меня каждая из девушек, вышедших на сцену, уже победительница. Я сама когда-то была на их месте и знаю, что такое конкурсы красоты. Это ежедневные подготовки, съемки, встречи. Ты на каблуках и с макияжем с 6 утра до 11 вечера. Это сложно и физически, и морально.

Поэтому, поздравляю с заслуженной победой Анну Неплях, которая поразила всех членов жюри и зрителей.