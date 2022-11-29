Жена Виктора Павлика призналась, планируют ли они второго ребенка

Виктор Павлик и его молодая жена Екатерина Репяхова воспитывают сына Михаила. Блоггерка ответила на вопросы поклонников относительно второй беременности.

Екатерина большинство времени проводит с сыном Михаилом. Они вместе путешествуют, часто бывают на отдыхе. А по возвращении в Киев пытаются отдыхать с Виктором.

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Планируют ли Павлик и Репяхова второго ребенка

За инстаграмм-страницей Екатерины следят 159 тысяч пользователей сети. В сторис девушка часто отвечает на вопросы подписчиков. На днях блоггерка рассекретила, планирует ли вторую беременность, поскольку этот вопрос был одним из самых популярных среди ее аудитории.

Каждый второй вопрос о беременности. Специально не планируем, а там как будет,

– написала Репяхова.



Екатерина Репяхова о беременности / Скриншот инстаграмм-сторис блоггерки