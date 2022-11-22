Уже не раз Квиткова признавалась, что мечтает во второй раз стать мамой. Даша и Никита готовы к рождению второго ребенка во время войны.

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Даша Квиткова хочет второго ребенка

В новом интервью блоггерка призналась, что с Никитой уже работает над вторым ребенком, но пока звезде не удается забеременеть из-за постоянного стресса.

Мы уже над этим работаем. У меня тоже есть нервы какие-то внутри, переживания, которые просто не дают этому произойти. Но мы уже хотим второго ребенка,

– поделилась Даша.

Супруги хотят снова стать родителями, чтобы между детьми не было большой разницы в возрасте, чтобы им было интересно вместе. В инстаграмм-блоге Квиткова каждый день показывает, как проводит время с сыном, его объятия, поцелуи. Признается, что готова пройти весь этот путь еще со вторым ребенком.

Будет ли Даша выезжать за границу

Многие коллеги Квитковой сейчас находятся за границей. Даша с сыном также уезжала из Украины, когда активно говорили о возможном новом наступлении с территории Беларуси. Но впоследствии она вернулась, поскольку дома гораздо спокойнее.

Признается, если будет ощущать опасность, то снова уедет, но в любой момент может вернуться. Даша с Никитой и сыном Львом живет в частном доме в Киеве. В начале полномасштабного вторжения семья уехала оттуда, но когда ВСУ выгнали оккупантов из Киевщины, снова вернулась.

Напомним, недавно о беременности сообщила певица Светлана Тарабарова. Артистка воспитывает сына и дочь, а теперь ожидает рождения третьего ребенка. Жизнь продолжается, украинцев становится больше. И такие новости – яркий пример этому.