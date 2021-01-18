В то время, как большая часть шоу-бизнеса отдыхает за границей на элитных курортах, Маша Ефросинина с семьей проводит зимние каникулы в Украине. В снежный день ведущая устроила зимнюю прогулку с мужем и сыном и даже украсила елку вблизи дома.

Маша Ефросинина – чуть ли не единственная украинская знаменитость, которая ни в 2020 году в период разгара пандемии коронавируса, ни на время локдауна в стране не отправилась в отпуск на зарубежный курорт. Собственным примером телезвезда доказывает, что ярко и весело проводить время можно и в пределах Украины. По случаю первого снега в новом году ведущая устроила семейную прогулку и показала забавные фото в инстаграме.

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У Маши Ефросининой растет 6-летний сын Александр, поэтому родители активно проводят время с малышом. На территории загородного комплекса, где расположен роскошный дом звезды, семья устроила катание на санках. Стоит отметить, что в восторге от развлечения был не только Саша, но и ведущая, которая и сама съезжала с горки.

Похоже, в семье до сих пор царит новогоднее настроение, так как после рождественских праздников они украсили огромную елку, которая растет неподалеку от дома. Зимнюю красавицу, покрытую снегом, украсили дождиком и елочными игрушками. Креативная идея возникла у сына знаменитости.

Зимние фото Маши Ефросининой с мужем и сыном

На фоне огромной украшенной елки Маша Ефросинина позировала с любимым Тимуром и сыном Александром. Для съемки они дополнили повседневные образы новогодними аксессуарами. Муж ведущей перевоплотился в Деда Мороза с красной шапкой и белой бородой, а сама звезда подобрала корону из серебряного дождика и оранжевое боа.

На зимнюю прогулку Маша Ефросинина надела пуховик лавандового цвета, брюки, сапоги, варежки и шапку винного цвета. Телезвезда отдыхала с семьей без макияжа, продемонстрировав 1,4-миллионной аудитории естественную красоту и свежесть.



Маша Ефросинина с мужем и сыном / Фото Instagram / @mashaefrosinina



Маша Ефросинина / Фото Instagram / @mashaefrosinina