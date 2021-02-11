Звездный фотограф Ростислав Репка презентовал фотоальбом под названием "Аркур. Вдохновение", на страницах которого предстали знаменитые украинки: Маша Ефросинина, Аделина Дели, Тоня и Нина Матвиенко, Ирма Витовская, Алла Мазур и другие. Фотограф отмечает, что аналогов книги в Украине еще нет.

Фотопроект во французском стиле Рипка подготовил к 15-летию своей творческой деятельности. Книгу мужчина посвятил женской красоте. Меценатом фотопроекта стала Светлана Мацола, а книга готовилась к печати около года.

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Украинские звезды на роскошных портретах

Снимки из фотокниги выполнены в черно-белых цветах, вдохновленные французским стилем Аркур, которому уже более 80 лет. Его особенность заключается в том, что художник сочетает кинематограф и искусство с помощью света и теней. Именно поэтому портреты знаменитостей получились такими реалистичными и проницательными. Для всех снимков были применены "матовая и глянцевая ламинации, технология Даутона, а в Швеции была заказана специальная белая матовая бумага, которая не создает бликов".



Ростислав Рипка презентовал книгу "Аркур. Вдохновение" / Пресс-служба "1 + 1"

37 самых известных украинских женщин телевидения, музыки, кино, спорта приняли участие в фотосессии и украсили обложки новой книги. К примеру, Маша Ефросинина фотографировалась в образе легендарной Одри Хепберн. А вот Ирма Витовская примерила два образа – кинодива и голливудский стайл.

Дели, Матвиенко, Ефросинина, Витовская и Данилевская в проекте "Аркур. Вдохновение"/ Фото Ростислава Рипки, пресс-служба "1 + 1"