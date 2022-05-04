Плакал очень много, – Дмитрий Ступка впервые прокомментировал развод с женой

Украинский актер Дмитрий Ступка разошелся с женой Полиной Логуновой. Он впервые рассказал, какова была причина расставания, и как он это пережил.

Дмитрий Ступка признался, что официально он еще не разлучен с Полиной Логуновой, ведь этот документ они могут получить только в Украине. Однако они уже не пара уже несколько месяцев.

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Дмитрий Ступка о разводе с женой

Актер поделился, что инициатором расставания была именно Полина. Она влюбилась в друга-американца.

Познакомилась с американцем и сказала: Дима, я тебя больше не люблю,

– признался Ступка.

Муж тяжело переживал развод с женой, ведь это было неожиданно. Обо всем Полина призналась в канун Нового года – 31 декабря.

"Я плакал очень много. Мне хреново было. И по этому поводу и потому, что я не вижу своего ребенка. Потому что я приходил домой, она постоянно бежала ко мне на руки. Она меня очень любит, я ее очень люблю. И конечно мне было очень плохо и досадно, что я не буду жить с дочерью и не буду видеть, как она растет", – добавил он.

Со временем Дмитрий Ступка смирился с ситуацией и отпустил все наболевшее.

Я действительно ничего не имею против, это ее жизнь, ее выбор. Я не могу дать ей того, что она хочет сейчас, а человек может. Потому она сделала такой выбор, ей так комфортнее, она его любит. Может влюбилась с первого взгляда и все,

– признался актер.



Дмитрий Ступка с экс-женой / Фото из инстаграма Дмитрия Ступки

Развод Ступки и Логуновой