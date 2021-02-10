Голливудская красавица и наследница сети отелей и курортов Hilton Пэрис Хилтон в юности почти год жила в школе-интернат Provo Canyon School. Из-за постоянных вечеринок девушку отправили в спецучреждение для трудных подростков. Именно там, по ее словам, она стала жертвой эмоционального и физического насилия.

Известно, что звезда Пэрис Хилтон в детстве сменила несколько школ из-за сложного характера, а в 16-летнем возрасте ее отправили в центр Provo Canyon School. Это было в 1997 году.

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Пэрис Хилтон о школе-интернат

39-летняя светская львица поделилась, что место, где она провела почти год, стало настоящим "адом на Земле" для нее. Она призналась, что для нее это был худший период в жизни.

Я ежедневно подвергалась словесному, психологическому и физическому насилию. Я была отрезана от внешнего мира и лишена всех прав человека. Я плакала перед сном каждую ночь и молилась, чтобы проснуться от этого кошмара,

– поделилась тяжелыми воспоминаниями Пэрис.

Она поделилась, что ее заставляли принимать седативные лекарства, от которых она чувствовала онемение и слабость. Ее также запирали в комнате, не позволяли выходить на свежий воздух и полностью контролировали.

"Никакой приватности не было – каждый раз, когда я пользовалась ванной или принимала душ, за мной следили. Я чувствовала, как их пронзительные глаза смотрят на мое обнаженное тело. Я была всего лишь ребенком и чувствовала себя униженной каждый божий день", – добавила Пэрис. Похожими свидетельствами об этой школе-интернат поделились другие бывшие ученики заведения.

Она поддержала законопроект, требующий от правительства более строгого надзора за лечебными центрами для несовершеннолетних, а также возглавила акцию протеста в штате Юта в октябре 2020 года, сообщают в USA Today.