Голлівудська красуня та спадкоємиця мережі готелів і курортів Hilton Періс Гілтон у юності майже рік жила у школі-інтернаті Provo Canyon School. Через постійні вечірки дівчину відправили у спецзаклад для важких підлітків. Саме там, за її словами, вона стала жертвою емоційного та фізичного насильства.

Відомо, що зірка Періс Гілтон у дитинстві змінила кілька шкіл через складний характер, а у 16-річному віці її відправили у центр Provo Canyon School. Це було у 1997 році.

До слова Еван Рейчел Вуд заявила, що дружина Мериліна Менсона шантажувала її через фото з юності

Періс Гілтон про школу-інтернат

39-річна світська левиця поділилась, що місце, де вона провела майже рік часу, стало справжнім "пеклом на Землі" для неї. Вона зізналась, що для неї це був найгірший період у житті.

Я щодня піддавалася словесному, психологічному і фізичному насильству. Я була відрізана від зовнішнього світу і позбавлена ​​всіх прав людини. Я плакала перед сном щоночі і молилася, щоб прокинутися від цього кошмару,

– поділилась важкими спогадами Періс.

Вона поділилась, що її змушували приймати седативні ліки, від яких вона відчувала оніміння і слабкість. Її також замикали у кімнаті, не дозволяли виходити на свіже повітря і повністю контролювали.

"Ніякої приватності не було – кожен раз, коли я користувалася ванною або приймала душ, за мною стежили. Я відчувала, як їхні пронизливі очі дивляться на моє оголене тіло. Я була всього лише дитиною і відчувала себе приниженою кожен божий день", – додала Періс. Схожими свідченнями про цю школу-інтернат поділились інші колишні учні закладу.

Вона підтримала законопроєкт, що вимагає від уряду більш суворого нагляду за лікувальними центрами для неповнолітніми, а також очолила акцію протесту в штаті Юта у жовтні 2020 року, повідомляють у USA Today.