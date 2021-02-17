Звезды культового сериала "Игра престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли впервые стали родителями. У 34-летних актеров родился сын.

О пополнения в звездной семье стало известно после того, как издание Page Six опубликовало фото, где Кит и Роуз изображены вместе с малышом.

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Кит Харингтон и Роуз Лесли стали родителями

Во вторник, 16 февраля, влюбленные прогуливались по улицам Лондона. Кит и Роуз держали друг друга за руки. Актриса несла малыша в слинге. Пока неизвестно, как пара назвала сына и когда именно он родился.

Представитель Гарингтона в комментарии изданию Pege Six отметил, что супруги невероятно счастливы от встречи с новорожденным.

У них родился сын. Они очень-очень счастливы!

– подчеркнул инсайдер.

Новоиспеченные родители не спешат делиться всеми подробностями с фанатами. Они редко появляются на публике и не общаются с журналистами.

Что известно об отношениях Кита Харингтона и Роуз Лесли

Романтические отношения Кита и Роуз начались на съемочной площадке сериала "Игра престолов". Тогда Харингтон играл роль Джона Сноу, а Лесли – Игритт. На экране они играли влюбленных, а потом влюбились и в реальной жизни.

Пара встречалась с 2013 года, однако не рассказывала о личной жизни.

В сентябре 2017 года стало известно, что Кит и Роуз обручились. Влюбленные сделали официальное заявление в британской газете The Times.

В июне 2018 года невесты устроили атмосферную свадьбу в Великобритании.

На празднике присутствовали самые близкие друзья и родственники пары. Церемония состоялась в Шотландии в замке XII века – Вордгилл в Абердиншире.

В сентябре 2020 года Роуз дала интервью и снялась в фотосессии издания Make Magazine, где показала беременный животик и поделилась, что ждет рождения первенца.

Свадьба Кита Харингтона и Роуз Лесли в 2018 году / Фото Getty Images