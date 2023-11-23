Поп-легенды сделали совместное фото около 17 лет назад. Пэрис Гилтон пошутила, что именно они положили начало тренду селфи.
К слову Наблюдали за мамой: Пэрис Гилтон восхищала кадрами крошечного сына с мужем-бизнесменом
Пэрис Гилтон показала архивные фото из Бритни Спирс
Бритни Спирс позировала на фото в белой атласной рубашке с воротничком, а Пэрис Гилтон – в сером топе с блестящими бретелями и серебряной цепочкой на шее. Их образы как раз передавали атмосферу и стиль нулевых.
Пэрис Гилтон и Бритни Спирс / Фото из инстаграма Пэрис Гилтон
Для одного из фото артистки надели обручи с черными ушками. Аутфиты завершали их яркие макияжи (золотые тени на глазах и блески для губ).
Пэрис Гилтон и Бритни Спирс / Фото из инстаграма Пэрис Гилтон
Фаны с позитивом отреагировали на их общие фото. Архивные кадры собрали множество лайков и комментариев.
- "Самый знаковый момент в истории";
- "Легендарный дуэт";
- "Мои королевы";
- "Нужно это повторить";
- "Энергия матриархата".
Чем сейчас живут артистки
- Бритни Спирс недавно рассталась с мужем Сэмом Асгари. На полках магазинов появились ее мемуары. Больше всего читателей шокировал момент из жизни певицы, когда Джастин Тимберлейк заставил ее делать аборт.
- Пэрис Гилтон воспитывает 5-месячного сына. Но она продолжает работать – звезда готовится к сольному шоу, которое состоится в театре Генри Фонда в Голливуде