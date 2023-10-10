От 8 до 50 тысяч долларов: какие гонорары у Пивоварова, Дорофеевой, Барских и других звезд

Украинские звезды на корпоративах и концертах зарабатывают большие деньги. Полномасштабная война повлияла на заработки артистов, поэтому певцы получают несколько меньшие гонорары за свое выступление.

В сети завирусился ролик, в котором озвучили цены за выступление украинских артистов. Заработки колеблются от 8 до 50 тысяч долларов на менее часа.

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Сколько зарабатывают украинские звезды

В видео назвали стоимость гонорара артистов за 45 минут выступления. Согласно ему, украинские певцы заработают тысячи долларов:

Гонорар народной артистки Украины Ирины Билык составляет 300 тысяч гривен (8 тысяч долларов).

составляет 300 тысяч гривен (8 тысяч долларов). Популярная реперка Алиона-Алиона просит за свое выступление 8 тысяч долларов.

просит за свое выступление 8 тысяч долларов. Певица Настя Каменских посетит ваш праздник за 500 тысяч гривен (более 13 тысяч долларов). А гонорар Джамалы – 10 тысяч долларов.

посетит ваш праздник за 500 тысяч гривен (более 13 тысяч долларов). А гонорар Джамалы – 10 тысяч долларов. Сергей Бабкин, как и Pianoboy , берет за свое выступление 10 тысяч долларов, а Александр Пономарев – 12 тысяч долларов.

, берет за свое выступление 10 тысяч долларов, а – 12 тысяч долларов. Певец Артем Пивоваров , чьи песни сейчас разрывают соцсети, выступает за 15 тысяч долларов.

, чьи песни сейчас разрывают соцсети, выступает за 15 тысяч долларов. Группа "Антитела" также на празднике может спеть за 15 тысяч долларов.

также на празднике может спеть за 15 тысяч долларов. В то же время певица Надя Дорофеева получает гонорар в 20 тысяч долларов.

получает гонорар в 20 тысяч долларов. А "королевы ночи" Оля Полякова за выступление на празднике берет 25 тысяч долларов. А ее звездный коллега Monatik выступает за 35 тысяч долларов.

за выступление на празднике берет 25 тысяч долларов. А ее звездный коллега Monatik выступает за 35 тысяч долларов. Воспалительный Макс Барских может спеть на корпоративе за 50 тысяч долларов.

Такие цены были до войны

Действительно ли сейчас такие цены – точно неизвестно. Похоже, что такова стоимость за выступление артистов была еще до войны. Кроме того, звезды часто выступают бесплатно на мероприятиях, направленных на собрание для нужд ВСУ.

Недавно продюсер Михаил Ясинский подтвердил, что сумма гонорара Макса Барских до вторжения составляла 50 тысяч долларов. Оля Полякова раньше тоже имела гонорар в 25 тысяч долларов, но сейчас цены существенно меньше.

В частности, лейбл Pomitni, занимающийся продюсированием Нади Дорофеевой, рассказал в комментариях блоггеру Богдану Беспалову, что сейчас гонорары другие, а цены в роликах уже не актуальны.

Раньше музыкальный продюсер также рассказывал, что до полномасштабного вторжения России такие звезды, как Оля Полякова, Макс Барских, Потап, Монатик и другие в год зарабатывали около одного миллиона долларов.

После 24 февраля 2022 года доходы сильно снизились. Сейчас сумма составляет 100-150 тысяч долларов в год... А средний гонорар топовых артистов на корпоративах за границей – 10-15 тысяч долларов,

– говорил Ясинский.

Еще одним источником заработка для украинских артистов является реклама. Точные цифры редко разглашаются, но контракты со звездами стартуют от двух миллионов гривен. Рекордсмены в этой сфере – Верка Сердючка, Тина Кароль, Оля Полякова, Настя Каменских, Надя Дорофеева. До войны они могли зарабатывать ежегодно от 5 до 27 миллионов гривен.