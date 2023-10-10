У мережі завірусилися ролик, у якому озвучили ціни за виступ українських артистів. Заробітки коливаються від 8 до 50 тисяч доларів на менше ніж годину.

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Скільки заробляють українські зірки

У відео назвали вартість гонорару артистів за 45 хвилин виступу. Згідно з ним, українські співаки зароблять тисячі доларів:

Гонорар народної артистки України Ірини Білик складає 300 тисяч гривень (8 тисяч доларів).

складає 300 тисяч гривень (8 тисяч доларів). Популярна реперка Alyona-Alyona просить за свій виступ 8 тисяч доларів.

просить за свій виступ 8 тисяч доларів. Співачка Настя Каменських відвідає ваше свято за 500 тисяч гривень (понад 13 тисяч доларів). А гонорар Джамали – 10 тисяч доларів.

відвідає ваше свято за 500 тисяч гривень (понад 13 тисяч доларів). А гонорар Джамали – 10 тисяч доларів. Сергій Бабкін, як і Pianoboy , бере за свій виступ 10 тисяч доларів, а Олександр Пономарьов – 12 тисяч доларів.

, бере за свій виступ 10 тисяч доларів, а – 12 тисяч доларів. Співак Артем Пивоваров , чиї пісні зараз розривають соцмережі, виступає за 15 тисяч доларів.

, чиї пісні зараз розривають соцмережі, виступає за 15 тисяч доларів. Гурт "Антитіла" також на святі може заспівати за 15 тисяч доларів.

також на святі може заспівати за 15 тисяч доларів. Водночас співачка Надя Дорофєєва отримує гонорар у 20 тисяч доларів.

отримує гонорар у 20 тисяч доларів. А "королеви ночі" Оля Полякова за виступ на святі бере 25 тисяч доларів. А її зірковий колега Monatik виступає за 35 тисяч доларів.

за виступ на святі бере 25 тисяч доларів. А її зірковий колега Monatik виступає за 35 тисяч доларів. Запальний Макс Барських може заспівати на корпоративі за 50 тисяч доларів.

Такі ціни були до війни

Чи дійсно зараз такі ціни – точно невідомо. Схоже, що такою була вартість за виступ артистів ще до війни. Крім того, зірки часто виступають безкоштовно на заходах, спрямованих на збори для потреб ЗСУ.

Нещодавно продюсер Михайло Ясинський підтвердив, що сума гонорару Макса Барських до вторгнення складала 50 тисяч доларів. Оля Полякова раніше теж мала гонорар у 25 тисяч доларів, але зараз ціни суттєво менші.

Зокрема, лейбл Pomitni, які займається продюсуванням Наді Дорофєєвої, розповів у коментарях блогеру Богдану Беспалову, що зараз гонорари інші,а ціни у роликах вже не є актуальним.

Раніше музичний продюсер також розповідав, що до повномасштабного вторгнення Росії такі зірки, як Оля Полякова, Макс Барських, Потап, Монатік та інші на рік заробляли близько одного мільйона доларів.

Після 24 лютого 2022 року прибутки сильно знизилися. Зараз сума складає 100−150 тисяч доларів на рік... А середній гонорар топових артистів на корпоративах за кордоном – 10-15 тисяч доларів,

– казав Ясинський.

Додамо, що ще одним джерелом заробітку для українських артистів є реклама. Точні цифри рідко розголошуються, але контракти з зірками стартують від двох мільйонів гривень. Рекордсмени в цій сфері – Вєрка Сердючка, Тіна Кароль, Оля Полякова, Настя Каменських, Надя Дорофєєва. До війни вони могли заробляти за це щороку від 5 до 27 мільйонів гривень.