Многих может удивить факт, что Святослав Вакарчук – кандидат физико-математических наук. Да, не все артисты пошли работать по профессии. 24 Канал расскажет, какое образование получили известные украинские певицы и певцы.
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Какое образование у украинских знаменитостей
- Тина Кароль. Артистка имеет профессиональное образование вокалиста, потому что заканчивала академию музыки Глиера по специальности эстрадного вокала. Но заочно она училась на факультете менеджмента и логистики.
- Андрей Кузьменко. Музыкант окончил музыкальную школу, но поступил на факультет стоматологии Львовского медицинского университета. Со временем он понял, что обучение ему не интересно. Но по просьбе родителей Андрей получил высшее образование.
- Андрей Хливнюк. Лидер группы "Бумбокс" получил знания в разных сферах. Он учился в музыкальной школе по классу аккордеона, а также в бизнес-колледже на графического дизайнера. В Черкасском университете музыкант получил диплом переводчика.
- Злата Огневич. Певица училась по специальности "джазовый вокал" в Киевском институте Глиера. В процессе обучения артистка была вокалисткой Государственного ансамбля песни и пляски Вооруженных Сил Украины.
- Оля Полякова. Певица тоже одна из тех, кто работает по специальности. Она окончила Винницкое училище по классу хорового дирижирования, а позже училась в Киеве на эстрадную вокалистку. Также у Полякова есть диплом оперной певицы - она завершила Национальную музыкальную академию Чайковского.
- Юлия Санина. Лидер The Hardkiss по образованию является фольклористкой – она училась в Киевском национальном университете имени Шевченко. Хотя еще в 2005 году певица окончила детскую музыкальную школу джазового искусства.
- Кристина Соловий. Родители звезды считали, что дети должны заниматься чем-то еще, кроме музыки. Поэтому Кристина окончила филологический факультет Львовского национального университета имени Ивана Франко.
- Святослав Вакарчук. Хотя музыкант увлекался музыкой еще с детства, учиться он пошел на теоретического физика. В 2009 году Вакарчук защитил диссертацию и получил звание кандидата физико-математических наук. Лидер "Океана Эльзы" имеет второе высшее образование экономиста-международника.
- Артем Пивоваров. Певец бросил обучение в музыкальной школе, поступив в Волчанский медицинский колледж. Позже он получил степень бакалавра по экологии в Харькове.
- Виталий Козловский. Певец, который сейчас защищает Украину в рядах Нацгвардии, с детства занимался танцами. Он учился во Львовском университете Франко на факультете журналистики. Интересно, что Козловский поступил в заведение в том году, в котором победил на "Караоке на майдане".