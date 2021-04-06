Недавно в прессе появились слухи о романе звезды сериала "Бриджертоны" Фиби Дайвенор и Пита Дэвидсона. Теперь известно, что они действительно встречаются, однако вынуждены строить отношения на расстоянии.

Инсайдеры подтвердили, что между Фиби Дайвенор и Питом Девидсоном действительно есть чувства. Однако пока новоиспеченная пара не хочет подтверждать роман на большую аудиторию.

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Новые детали романа Фиби Дайвенор и Пита Девидсона

Актриса и юморист строят отношения на расстоянии, поскольку не могут быть вместе физически. Также им важнее развитие карьеры, потому знаменитостей вполне удовлетворяет нынешнее состояние отношений.

У Пита и Фиби все хорошо, несмотря на то, что они не могут физически проводить время вместе. Они поддерживают связь через текстовые сообщения и FaceTime. Сейчас они просто сосредоточены на работе. Они не хотят спешить,

– сообщил источник.

Но все это не означает, что пара не хочет увидеться. Наоборот, они пользуются каждой возможностью. В частности, 17 апреля у Фиби Дайвенор будет день рождения, на который планирует прибыть ее бойфренд.

"Они счастливы друг с другом. Он умеет рассмешить ее. Пит – хороший и обаятельный парень. С ним легко общаться, с ним весело", – добавляет издание.

Что известно о слухах о романе Фиби и Пита