Почти 2 года длятся романтические отношения между звездой "Сумерек" Кристен Стюарт и сценаристкой Дилан Мейер. Теперь сеть гудит новостью о вероятной свадьбе пары, которая могла состояться тайно от всех.
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Кристен Стюарт с возлюбленной увидели с обручальными кольцами
Папарацци сфотографировали пару в одном из аэропортов Лос-Анджелеса. Влюбленные на безымянных пальцах имели одинаковые кольца – похожие на свадебные. Примечательно, что и Кристен, и Дилан носят украшение на левой руке.
Но сами звезды не комментируют никаких новостей. К тому же они редко рассказывают о личной жизни и отношениях. Дилан Мейер иногда публикует совместные романтические фото с любимой.
Что известно о романе Кристен Стюарт и Дилан Мейер
- Американская актриса встречалась с коллегой Робертом Паттинсоном, а впоследствии тайно со своей ассистенткой. В 2016 году она совершила каминг-аут, объявив о своей бисексуальности. Тогда Кристен Стюарт перестала скрывать романы с девушками.
- Звезда 6 лет была знакома с Дилан Мейер, однако чувства зародились лишь благодаря вечеринке общих друзей. Отношения закрутились в августе 2019 года, после разрыва с новозеландской моделью Стеллой Максвелл. Журналисты застали пару за поцелуем.
- В ноябре Кристен Стюарт официально подтвердила отношения, а также призналась, что готова к браку. "Я хочу относиться к этому с умом, но считаю, что хорошие вещи происходят быстро", – сказала тогда актриса. Вероятно, планы знаменитости осуществились.