26-летняя американская певица Холзи беременна. О будущем появлении первенца звезда объявила новой фотосессией, показав в кадре округлый живот. Отцом крохи стал 21-летний режиссер и сценарист Алев Айдин.

Источник: инстаграм Холзи

Автором фото беременной Холзи стал бойфренд, который разместил фотографии и в своем профиле, подтвердив отцовство.

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Певица Холзи беременна первенцем

"Сюрприз", – лаконично подписала популярная артистка серию снимков.

Перед камерой она предстала в широких светлых джинсах, которые расстегнула на талии из-за довольно большого живота, и разноцветном вязаном бюстгальтере на завязках. Для двух других кадров, которые увидели свет, Холзи позировала топлес. Обнаженную грудь она прикрыла руками, что выглядело очень обольстительно, однако все внимание привлекал округлый живот, на котором она акцентировала в кадре.

Смелый образ звезда довершила дерзким макияжем с акцентом на глаза. Нижние веки она выделила зелеными тенями, а из аксессуаров выбрала лишь золотые серьги-кольца.



Певица Холзи беременна / Фото Instagram / @iamhalsey



Певица Холзи беременна / Фото Instagram / @iamhalsey



Певица Холзи беременна / Фото Instagram / @iamhalsey

Что известно о романе Холзи с Алевом Айдином

Отношения с на пять лет младшим режиссером и сценаристом певица не разглашала. Они встречаются по меньшей мере с октября 2020 года. Именно тогда пару подловили папарацци во время совместного выхода в Лос-Анджелесе.

Напомним, ранее 26-летняя Холзи встречалась со звездой "американской истории ужасов" Эваном Питерсом. О беременности артистки говорили еще в 2019 году, когда она встречалась с 34-летним актером.