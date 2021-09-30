Певица Холзи впервые показала лицо своего сына

30 сентября 2021 , 10:53
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Источник:

инстаграм Холзи

Американская певица Холзи летом впервые стала мамой. И в день своего 29 дня рождения она решила показать лицо малыша Эндера Ридли.

Свой праздник женщина отмечала днем ранее – 29 сентября и благодаря такой возможности решила впервые показать лицо 2-месячного сына. Артистка одела мальчика в милый костюм с синей шапочкой. Первенца держал на руках его отец – режиссер Алев Айдын.

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"Лучший подарок маме на день рождения", – лаконично подписала фото счастливая исполнительница.


Сын Холзи и Алева Айдына​ / Фото из инстаграма певицы


Холзи впервые показала сына / Фото из инстаграма певицы

Что известно о ребенке Холзи

  • В январе 2021 года Холзи (настоящее имя – Эшли Николетт Френджипани) неожиданно объявила о своей беременности.
  • Впоследствии стало известно, что отцом ребенка станет ее любимый, турецкий режиссер и актер – 21-летний Алев Айдын. С ним артистка тайно встречалась по меньшей мере с октября 2020 года.
  • 14 июля 2021 года у пары родился сын, которого назвали Эндером Ридли.