Певица Холзи впервые показала лицо своего сына
30 сентября 2021 , 10:53Читати новину українською
Источник:инстаграм Холзи
Американская певица Холзи летом впервые стала мамой. И в день своего 29 дня рождения она решила показать лицо малыша Эндера Ридли.
Свой праздник женщина отмечала днем ранее – 29 сентября и благодаря такой возможности решила впервые показать лицо 2-месячного сына. Артистка одела мальчика в милый костюм с синей шапочкой. Первенца держал на руках его отец – режиссер Алев Айдын.
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"Лучший подарок маме на день рождения", – лаконично подписала фото счастливая исполнительница.
Сын Холзи и Алева Айдына / Фото из инстаграма певицы
Холзи впервые показала сына / Фото из инстаграма певицы
Что известно о ребенке Холзи
- В январе 2021 года Холзи (настоящее имя – Эшли Николетт Френджипани) неожиданно объявила о своей беременности.
- Впоследствии стало известно, что отцом ребенка станет ее любимый, турецкий режиссер и актер – 21-летний Алев Айдын. С ним артистка тайно встречалась по меньшей мере с октября 2020 года.
- 14 июля 2021 года у пары родился сын, которого назвали Эндером Ридли.