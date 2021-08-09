Певица Холзи показала растяжки на животе после родов: откровенное фото
Источник:инстаграм Холзи
Известная американская певица Холзи стала мамой впервые 14 июля. После родов звезда не стесняется делиться откровенными фото. На днях она показала, как изменилось ее тело.
Американская певица Холзи поделилась искренними и откровенными фотографиями с поклонниками. После первых родов она часто публикует фото в инстаграме.
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Холзи показала изменения своего тела
Артистка обнародовала снимок, где демонстрирует обнаженный живот после беременности и родов. На нем заметны немалые растяжки. Холзи не стесняется показывать такие фото – так она хочет доказать, что все тела красивые. Также этими фотографиями знаменитость поддерживает поклонниц-мам.
Вот так это выглядит,
– написала Холзи.
Холзи показала растяжки / Фото из инстаграма Холзи
Также певица показала серию фото, на которых изображена детская комната. Там немало милых картин и игрушек. Отметим, что Холзи не рассекречивает пол первенца, однако объявила его имя – Эндер Ридли Айдин.
Перед этим Холзи показывала, как кормила ребенка грудью на природе. Она надела черные шорты и лиловую кофточку с принтом и на тонких бретелях.
Холзи стала мамой: что известно
- Знаменитость впервые объявила о беременности в конце января. Она поделилась с поклонниками очаровательной фотосессией, на которой обнажила округлый животик.
- Отцом ребенка стал 21-летний режиссер и сценарист Алев Айдин. Он подтвердил беременность звезды, обнародовав кадры беременной возлюбленной у себя на странице.
- 14 июля Холзи родила первенца и показала первое фото с ним и с любимым. Однако объявила о том, что стала мамой, на несколько дней позже.