Певец MELOVIN рассказал, когда впервые влюбился в парня

В начале июля MELOVIN совершил каминг-аут на главной сцене Atlas Weekend, за что нарвался на критику и угрозы. Только теперь певец откровенно рассказал, когда осознал свою сексуальную ориентацию и влюбился в парня.

Еще в школе MELOVIN (настоящее имя – Константин Бочаров) понял, что ему одинаково нравятся как девушки, так и юноши. Сначала он влюбился в рыжеволосую девочку с веснушками, а потом – в друга по переписке, с которым познакомился в соцсети ВКонтакте. Произошло это в 2011-м, когда артисту было 13 лет.

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Я испытывал такие же эмоции, которые испытывал к своему школьной на то время любви! Просто один в один, тот же спектр – начиная от бабочек в животе, заканчивая мыслями о человеке 24/7,

– вспомнил MELOVIN.

Сначала подросток не осознавал, что с ним происходит, а в интернете узнал – это один из вариантов нормы. Тогда парень понимал, что общество его не примет. Даже на школьных уроках этики одноклассники фукали, когда речь заходила о представителях ЛГБТ-сообщества.

"Я очень боялся признаться родителям. Мне было дико страшно", – рассказал певец.

MELOVIN родился бисексуалом

24-летний MELOVIN убежден, что бисексуальность – это не выбор, она появляется от рождения. Свою позицию он подкрепил следующим:

его не окружала пропаганда ЛГБТ и фильмы с подобным подтекстом;

его все равно любили как мама, так и отец,

большую часть времени он проводил с отцом, который стал для него примером огромного мужества и уважения.

"Меня воспитывали настоящим мужчиной, который всегда уступит место женщине, подаст руку, не обидит словом, подумает перед тем, как что-то сказать. Именно это для меня показатель человека, а не орган, который болтается между ног", – заявил MELOVIN.

Вселенная предпочла для меня другой вариант нормы. И я ничего не могу с этим поделать. Это такое же любовь, как и у всех вас, но к другому полу. И я счастлив. Я люблю людей, а не половые органы,

– добавил артист.

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