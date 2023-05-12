Джамала подчеркнула, что впервые крымскотатарская музыка появится на музыкальной карте мира, передает 24 Канал. Отметим, что Qirim – это сборник старинных песен крымскотатарского народа, которые певица собирала на протяжении десятилетий на Крымском полуострове

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Певица рассказала, что работала над этим альбомом с Сергеем Круценко, но умер в январе 2023 года. "Он не смог выдержать боли, из-за которой мы все сейчас проходим. Все украинцы", – сказала она.

Джамала призналась, что перед презентацией альбома очень волновалась.

Накрывало волнение мощнее, чем в 2016 году с песней 1944 года на Евровидении. Тогда была одна композиция, а вчера – 14, и пятнадцатитысячная аудитория,

– сказала она.

По ее словам, артистке представилась возможность открыть что-то очень личное о ее доме и народе.

Я вижу слезы под Yosmam и пляски под Noğay Beyi̇tleri̇, я чувствую, что нам с вами удалось. Удалось здесь, в музыкальной столице Британии, рассказать о нашем Крыме, о его величественной культуре,

– отметила Джамала.

Певица считает своей миссией "показать всему миру, что, несмотря на любые попытки переписать историю Крыма, мы не дадим забыть правду".

Смотрите фото Джамалы из презентации альбома Qirim:

Новый альбом Джамали вышел 5 мая 2023 года. Каждая из 14 композиций найдена ею в определенном городе или поселке родного полуострова: от Керчи до Акьяра, от Ялты до Джанкой. К работе над Qirim приобщилось более 80 музыкантов, а сам проект формировался десятилетиями.

В начале полномасштабного вторжения России, когда альбом уже строили, его судьба была под вопросом – он остался под обстрелами в Киевской области. То есть пластинка могла никогда не увидеть свет.

Напомним, что в Ливерпуль Джамала приехала не только для презентации альбома Qirim, но и для того, чтобы спеть в финале Евровидение-2023. Она выйдет на сцену вместе с представителями Украины предыдущих лет – Тиной Кароль, Веркой Сердючкой и Go_A. Их номер состоится во время Парада флагов.