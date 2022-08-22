Песня "Чути гімн" рэпера Skofka, посвященная погибшему другу, возглавила рейтинг YouTube
Источник:ютуб Skofka
Украинский рэпер Skofka три недели назад выпустил трек "Чути гімн". Песня возглавила рейтинги ютуба и покорила поклонников.
Украинский рэпер Skofka посвятил композицию "Чути гімн" другу, погибшему на войне. Теперь песня заняла первое место в рейтинге ютуба.
К слову Неожиданное выступление с Позитивом и гимн: как прошел концерт Нади Дорофеевой в метро
Песня Skofka заняла первое место в трендах
Хит "Чути гімн" возглавил рейтинг "популярного" в отделе "музыка". Трек взлетел на первое место через три недели после премьеры, а также прослушали его около 6 миллионов раз.
Песня Skofka в трендах / Скриншот с ютуба
Skofka – "Чути гімн": слушайте онлайн
Что интересно, в комментариях песней увлекаются не только украинцы, но и люди из других стран. Они поддерживают наше государство:
- "Победа Украины – это и наша победа, мы радуемся вашим успехам, плачем, когда плачете вы. Наш народ с вами. Грузия любит Украину";
- "Поляки – братья украинцев. Хвала народу Украины. Поздравления из Польши";
- " Литва любит вас, братия. Держитесь. Слава Украине";
- " Чехия с вами. Украина должна выиграть над теми российскими орками. Слава Украине";
- "Моя любимая песня. Присылаем любовь вам из Латвии";
- "Ежедневно слушаю эту песню. И перед глазами разруха смерть взрывы. Вы в нашем сердце, в наших молитвах. Победить может только свободный народ, а не рабы. Украинцы, я хоть и из Казахстана, но горжусь вами, свободным, сильным народом. Украина победит".
Рэпер Skofka посвятил песню другу детства Коноводову Валентину Валентиновичу. Он погиб на войне, защищая Украину.Добавим, еще одной успешной песней в ютубе стала композиция "Думы" Нади Дорофеевой и Артема Пивоварова. Трек прослушали более 10 миллионов раз.