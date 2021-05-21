Первенец принцессы Беатрис получит титул: почему его нет у Арчи и сына Евгении

Несколько дней назад королевская семья сообщила, что внучка королевы Елизаветы принцесса Беатрис беременна первенцем. У ее ребенка будет титул из-за аристократического происхождения отца.
Как оказалось, первенец принцессы Беатрис и ее мужа Эдоардо Мапелло-Моцци будет иметь титул, который получит при рождении. В то же время сын принца Гарри и Меган Маркл Арчи такого титула не имеет, так же как и сын принцессы Евгении и Джека Бруксбенка.
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Почему у ребенка принцессы Беатрис будет титул
Эдоардо Мапелло Моцци, супруг внучки королевы Елизаветы II, является итальянским графом. Когда пара поженилась, принцесса Беатрис стала итальянской графиней. Поэтому и у ребенка супругов будет титул, правда, не британской королевской семьи, а граф или нобили донна, что в переводе с итальянского – "благородная женщина".
Поскольку у мужа принцессы Евгении, Джека Бруксбенка, нет аристократических корней, то он и не может передать сыну какой-то титул.
Арчи и сын принцессы Евгении не имеют королевских титулов: в чем причина
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Согласно указу короля Георга V 1917 года, только внуки монарха могут иметь право на королевский титул, у правнуков такой возможности уже нет. Поэтому согласно королевскому протоколу, дети Беатрис и Евгении не имеют права на британский титул.
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Правда, им может наградить сама королева Елизавета II по желанию, но ранее принцесса Евгения сообщала, что откажется от этого. Она, скорее всего, выберет путь своего кузена принца Гарри и его жены Меган Маркл.
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Стоит отметить, что сыновья и дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон все-таки называются "принцами" и "принцессами". Но это только потому, что Уильям занимает второе место в линии престолонаследия и когда-нибудь станет королем.