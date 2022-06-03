Первая встреча: принц Гарри и Меган Маркл познакомили дочь с Елизаветой II

В честь платинового юбилея Елизаветы II в Лондон впервые за долгое время приехали принц Гарри и Меган Маркл. Они впервые показали дочь Лилибет королеве.

Супруги Гарри и Меган отошли от королевской семьи, но прибыли в Лондон на торжественное празднование 70-летия коронации Елизаветы II. Они взяли с собой и дочь Лилибет, которую назвали в ее честь.

Читайте также Королева зажгла "Дерево деревьев" в Букингемском дворце: атмосферные кадры

Принц Гарри и Меган познакомили дочь с королевой

После всех торжеств Елизавета II пригласила родственников на личное застолье в Виндзорском замке. Это мероприятие оставили вне объективов. На него пригласили и Меган Маркл и принца Гарри. Сообщают, что во время трапезы супруги впервые показали дочь Лилибет королеве.

Источник в королевском дворце утверждает, что пара поддерживает теплые отношения с Елизаветой II. Момент ее встречи с Лилибетом был очень трогательным.

Завтра, 4 июня, Лилибет Диана будет праздновать первый день рождения. В СМИ сообщили, что оно пройдет во Фрогмор-коттедже, где раньше жили Меган и Гарри. Однако никаких торжеств или фото с праздника не ожидают – супруги не хотят затмить Елизавету II и 70-летие ее правления. Пара хочет быть скромнее во время поездки. Это было заметно вчера – они не вышли на балкон и практически не появлялись на камерах.

Каким было празднование 70-летия правления королевы