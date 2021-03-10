Известная американская рэперка Cardi B стала первой женщиной в истории, песню которой приобрели 10 миллионов раз. Композиция Bodak Yellow получила статус бриллиантовой.

Американская хип-хоп исполнительница Cardi B по-настоящему вошла в историю. Она стала первой рэперкой, трек которой получил статус бриллиантового. Об этом сообщила Американская ассоциация звукозаписывающих компаний.

Интересно О бодипозитиве: Alyona Alyona выпустила новый клип на песню "Мир нуждается в красоте"

Сингл Cardi B стал первым в истории, получившим статус бриллиантового

Песню Cardi B Bodak Yellow приобрели уже 10 миллионов раз. Это самое большое количество покупок композиции в истории.

На своей инстаграм-странице рэперка прокомментировала новость. Она показала видео из архива, когда только начинался ее сольный путь в музыкальной индустрии, а также ролик, где она реагирует на бриллиантовую табличку с обложкой Bodak Yellow.

Пару лет назад я совсем не понимала, что значит иметь бриллиантовый трек, я просто хотела пробиться. Эта песня изменила мою жизнь. Спасибо всем, кто оказал Bodak такую поддержку и покупал его вплоть до этого дня,

– прокомментировала исполнительница.

Для просмотра всех фото и видео листайте направо:

Что известно о хите Bodak Yellow

Сингл Cardi B выпустила в 2017 году.

Bodak Yellow стал первым ее треком, который стал всемирно известным.

Его дважды номинировали на Грэмми, композиция стала "Песней года" на церемонии 2017 BET Hip Hop Awards.

Bodak Yellow занимал первое место в прибыльных чартах Billboard Hot 100 в течение трех недель подряд.

Cardi B – Bodak Yellow: смотреть видео онлайн

Напомним, недавно певицу Адель назвали самой продаваемой артисткой века в Великобритании. Адель смогла побить рекорд Пинк, Рианны, Мадонны, Дайдо и Эми Уайнхаус, возглавив чарт Британской ассоциации производителей фонограмм. Ее пластинка "21" разошлась 6 миллионами копий.