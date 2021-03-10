Первая рэперка в истории: песню Cardi B купили 10 миллионов раз
Известная американская рэперка Cardi B стала первой женщиной в истории, песню которой приобрели 10 миллионов раз. Композиция Bodak Yellow получила статус бриллиантовой.
Источник:ABC News
Американская хип-хоп исполнительница Cardi B по-настоящему вошла в историю. Она стала первой рэперкой, трек которой получил статус бриллиантового. Об этом сообщила Американская ассоциация звукозаписывающих компаний.
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Сингл Cardi B стал первым в истории, получившим статус бриллиантового
Песню Cardi B Bodak Yellow приобрели уже 10 миллионов раз. Это самое большое количество покупок композиции в истории.
На своей инстаграм-странице рэперка прокомментировала новость. Она показала видео из архива, когда только начинался ее сольный путь в музыкальной индустрии, а также ролик, где она реагирует на бриллиантовую табличку с обложкой Bodak Yellow.
Пару лет назад я совсем не понимала, что значит иметь бриллиантовый трек, я просто хотела пробиться. Эта песня изменила мою жизнь. Спасибо всем, кто оказал Bodak такую поддержку и покупал его вплоть до этого дня,
– прокомментировала исполнительница.
Для просмотра всех фото и видео листайте направо:
Что известно о хите Bodak Yellow
- Сингл Cardi B выпустила в 2017 году.
- Bodak Yellow стал первым ее треком, который стал всемирно известным.
- Его дважды номинировали на Грэмми, композиция стала "Песней года" на церемонии 2017 BET Hip Hop Awards.
- Bodak Yellow занимал первое место в прибыльных чартах Billboard Hot 100 в течение трех недель подряд.
Cardi B – Bodak Yellow: смотреть видео онлайн
Напомним, недавно певицу Адель назвали самой продаваемой артисткой века в Великобритании. Адель смогла побить рекорд Пинк, Рианны, Мадонны, Дайдо и Эми Уайнхаус, возглавив чарт Британской ассоциации производителей фонограмм. Ее пластинка "21" разошлась 6 миллионами копий.
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