Перша реперка в історії: пісню Cardi B купили 10 мільйонів разів
Відома американська реперка Cardi B стала першою жінкою в історії, пісню якої придбали 10 мільйонів разів. Композиція Bodak Yellow отримала статус діамантової.
Джерело:ABC News
Американська хіп-хоп виконавиця Cardi B по-справжньому увійшла в історію. Вона стала першою реперкою, трек якої отримав статус діамантового. Про це повідомила Американська асоціація звукозаписних компаній.
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Сингл Cardi B став першим в історії, що отримав статус діамантового
Пісню Cardi B Bodak Yellow придбали вже 10 мільйонів разів. Це найбільша кількість покупок композиції в історії.
На своїй інстаграм-сторінці реперка прокоментувала новину. Вона показала відео з архіву, коли тільки починався її сольний шлях у музичній індустрії, а також ролик, де реагує на діамантову табличку з обкладинкою Bodak Yellow.
Пару років тому я зовсім не розуміла, що значить мати діамантовий трек, я просто хотіла пробитися. Ця пісня змінила моє життя. Спасибі всім, хто надав Bodak таку підтримку і купував його аж до цього дня,
– прокоментувала виконавиця.
Для перегляду усіх фото й відео гортайте праворуч:
Що відомо про хіт Bodak Yellow
- Сингл Cardi B випустила у 2017 році.
- Bodak Yellow став першим її треком, який став всесвітньо відомим.
- Його двічі номінували на Греммі, композиція стала "Піснею року" на церемонії 2017 BET Hip Hop Awards.
- Bodak Yellow займав перше місце на прибуткових чартах Billboard Hot 100 протягом трьох тижнів поспіль.
Cardi B – Bodak Yellow: дивитися відео онлайн
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