Відома американська реперка Cardi B стала першою жінкою в історії, пісню якої придбали 10 мільйонів разів. Композиція Bodak Yellow отримала статус діамантової.

Американська хіп-хоп виконавиця Cardi B по-справжньому увійшла в історію. Вона стала першою реперкою, трек якої отримав статус діамантового. Про це повідомила Американська асоціація звукозаписних компаній.

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Сингл Cardi B став першим в історії, що отримав статус діамантового

Пісню Cardi B Bodak Yellow придбали вже 10 мільйонів разів. Це найбільша кількість покупок композиції в історії.

На своїй інстаграм-сторінці реперка прокоментувала новину. Вона показала відео з архіву, коли тільки починався її сольний шлях у музичній індустрії, а також ролик, де реагує на діамантову табличку з обкладинкою Bodak Yellow.

Пару років тому я зовсім не розуміла, що значить мати діамантовий трек, я просто хотіла пробитися. Ця пісня змінила моє життя. Спасибі всім, хто надав Bodak таку підтримку і купував його аж до цього дня,

– прокоментувала виконавиця.

Для перегляду усіх фото й відео гортайте праворуч:

Що відомо про хіт Bodak Yellow

Сингл Cardi B випустила у 2017 році.

Bodak Yellow став першим її треком, який став всесвітньо відомим.

Його двічі номінували на Греммі, композиція стала "Піснею року" на церемонії 2017 BET Hip Hop Awards.

Bodak Yellow займав перше місце на прибуткових чартах Billboard Hot 100 протягом трьох тижнів поспіль.

Cardi B – Bodak Yellow: дивитися відео онлайн

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