О бодипозитиве: Alyona Alyona выпустила новый клип на песню "Світ потребує краси"
Украинская реперша Alyona Alyona представила новый клип на песню "Світ потребує краси". Эту видеоработу звезда посвятила теме бодипозитива и женской красоты.
Источник:ютуб Alyona Alyona
Известная украинская реперша Alyona Alyona порадовала аудиторию новым материалом. Она выпустила клип на песню "Світ потребує краси".
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Новый клип Alyona Alyona
Артистка опубликовала песню и видеоработу, посвященную теме бодипозитива. Alyona Alyona считает, что медиа неправильно освещают женскую красоту и создают стереотипы о ней, в которых указывается, что на самом деле хорошо, а что нет. Эти стереотипы создают ложное представление о настоящей красоте.
В ролике реперши снялось большое количество девушек различной внешности. Так Alyona Alyona подчеркивает, что важно показывать разнообразие красоты и ее оригинальность без фотошопа или ретуши.
Женщины – прекрасны. В любом возрасте, в любом теле, любого роста, с любым цветом кожи или глаз, с волосами или без, с формами или без... Женщины сильные и волевые, чувствуют сердцем и делают так много добра. Женщины разные,
– поделилась исполнительница.
"Я хочу видеть разных женщин везде. На улицах, на обложках различных изданий, на телевидении, в социальных сетях, в рекламе, на разных должностях. Я хочу, чтобы они проявляли себя и не боялись быть собой в своем теле. Ведь любовь к себе женщина транслирует через свою деятельность для всех окружающих, для всего мира. А мир в свою очередь требует красоты. Настоящей", – прокомментировала посыл клипа и песни Alyona Alyona.
Alyona Alyona – Світ потребує краси: смотрите видео онлайн
Реакция сети на клип Alyona Alyona
В основном поклонники и пользователи сетей поддерживают мнение артистки и выражают положительные впечатления от просмотра работы. Отметим, за несколько часов ролик набрал более 10 тысяч просмотров.
- Alyona Alyona – лучшая реперша в Украине;
- Волшебная работа, прекрасные женщины;
- Это шедевр;
- Этот мир также требует больше таких песен;
- Это шикарно! А главное – суть;
- Невероятно, классно, актуально;
- Действительно, очень чувственная песня.
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