Второй альбом британской звезды Адель под названием "21" разошелся 6 миллионами копий среди своих слушателей лишь в одной Великобритании. Артистку назвали самой продаваемой певицей века в своей стране.

Адель смогла побить рекорд Пинк, Рианны, Мадонны, Дайдо и Эми Уайнхаус, возглавив чарт Британской ассоциации производителей фонограмм (BPI). Кроме звания самой продаваемой артистки, второй альбом Адель "21" считается самым успешным альбомом, созданным женщиной за последние 20 лет.

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"Не смотря на то, что способы, которыми фанаты наслаждаются музыкой, постоянно развиваются, альбом остается центральным в самовыражении артистов и в понимании поклонниками того, что должен сказать исполнитель", – заявил исполнительный директор BPI Джефф Тейлор.

Что известно об альбоме "21" Адель? Пластинку признали лучшим альбомом 2011 года по версиям журналов Billboard и Rolling Stone. За нее Адель получила премию Грэмми как лучший альбом года. Также альбом два года подряд (в 2011 и 2012) становился лучшим в США (ранее это удавалось сделать только альбом Thriller Майкла Джексона, в 1983 и 1984). В 2015 году журнал Billboard назвал "21" Лучшим альбомом всех времен в США.

Отметим, что в знаменитый альбом "21" Адель входили следующие хиты:

Rolling In the Deep Rumour Has It Turning Tables Don't You Remember Set Fire to the Rain He Won't Go Take It All I'll Be Waiting One and Only Lovesong Someone Like You I Found a Boy

Слушайте альбом Адель "21" онлайн:

Стоит добавить, что Адель в 2020 году также стала самой прослушиваемой звездой по версии Billboard. После нее больше всего слушали песни таких звезд, Тейлор Свифт и Уитни Хьюстон. Ее альбомы в целом были на первом месте 34 недели.