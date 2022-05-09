Персона нон грата: Киркорову запретили въезд в Латвию на бессрочный период.

Российским артистам Киркорову, Винокуру, Петросяну и Винер-Усмановой запретили въезжать в Латвию на бессрочный период.

Русских продолжают изолировать от всего прогрессивного мира. На этот раз стало известно о запрещении въезда в Латвию российским артистам.

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Киркоров больше не приедет в Латвию

9 мая министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич запретил въезд в страну четырем российским артистам. Среди них:

Филипп Киркоров,

Владимир Винокур,

Ирина Винер-Усманова,

Евгений Петросян.

На основании пункта 2 статьи 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении граждан Российской Федерации Киркорова Ф., Винокура В., Петросяна Евгения и Винер-Усмановой И. в список лиц, нежелательных в Латвийской Республике, установив бессрочный запрет на въезд в Латвия,

– сообщил министр.

К тому же запрет на въезд бессрочен, поэтому, вероятно, персоны нон грата больше никогда не смогут приезжать в Латвию.

Кто еще запретил въезд Киркорову

В конце апреля Эстония запретила въезд Филиппу Киркорову, но также Полине Гагариной. Эти звезды "отличились" поддержкой путинского режима и войны, так что 5 лет не смогут приезжать в балтийскую страну.

Литва еще в январе 2021 года Киркорову на 5 лет запретила въезд в страну из-за посещения оккупированного Крыма. Тогда артист пытался оспорить решение, но проиграл апелляцию.

Как Киркоров поддерживает войну

Российский певец Филипп Киркоров упорно молчал о войне, развязанной Россией. Он нарушил молчание только тогда, когда его "подруга" Оксана Марченко попросила освободить мужчину – лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука. В сообщении он говорил о так называемых "пытках" и "бесчеловечном отношении" к коллаборационисту. Однако ни словом не упомянул об украинцах, которых убивают россияне.

Также он словно забыл всех друзей-украинцев. Он никак не реагировал на сообщения Камалии, поругался с давним товарищем Владимиром Остапчуком и игнорировал Олю Полякову, с которой еще несколько лет назад обнимался на концертах.