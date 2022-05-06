Украинская телеведущая Маша Ефросинина несколько раз обращалась к россиянам. Она призналась, что сейчас видит хоть и небольшой, но сдвиг среди населения страны-агрессора.

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Маша Ефросинина о российских звездах

Ведущая отметила, что видит более четкие проукраинские позиции от некоторых российских звезд.

Кому-то понадобилось время для принятия этого решения. Кто-то уехал, чтобы его не закрыли на 15 лет, нашел безопасное место и валил оттуда свою позицию. Я вижу, что люди, которые понимают, они стали говорить,

– сказала Ефросинина.

Еще одним доказательством этого сдвига является то, что в шоу-бизнесе в России начался раскол и постоянные ссоры и разборки.

"Сильные срачи: а вы с нашими или с вашими, вы уехали, а мы остались. А вы там, а мы здесь. А срачи подобного уровня это же и есть признак того, что они все понимают свою нравственную деградацию. Они принимали решение поддержать режим гавнопутина абсолютно сознательно, боясь за свои задницы, за свои деньги. А сейчас они понимают, что эти деньги скоро будут ценностью не больше, чем туалетная бумага. И все, что остается человеку, принявшему сторону зла – это просто канализировать это зло в других людей. И эти публичные срачи – это первый признак того, что они, гади, все понимали", – подчеркнула звезда.

Смогут ли россияне "отмыться" от войны

Маша Ефросинина вспомнила, что для того, чтобы простить немцам Вторую мировую войну, пришлось ждать десятки лет. В то время как с Россией ситуация в разы хуже.

Происходящее в Украине – это самая кровавая резня, самый кровавый геноцид за 68 дней. Мне кажется, за последнее столетие, сколько россияне будут отмываться от того, понимали они или не понимали… Сто лет понадобится,

– считает телеведущая.

"Разве что, если сейчас кто-то не зайдет в бункер, не расчехлит пистолет и не скажет: "Вот тебе, с*ка, от всего русского народа пуля между глаз". Этот человек станет героем и, возможно, реабилитирует какую-то часть россиян перед всем миром", – добавила она.