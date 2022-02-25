На фоне безжалостного вторжения России в Украину 24 февраля Остапчук начал публиковать в сети полезные ссылки и информацию о победах ВСУ и другое. Также он начал острую дискуссию с другом Киркоровым, который проигнорировал агрессию своей страны.

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Если коротко, Киркоров не захотел поддержать Остапчука и всех украинцев в войне, а в итоге еще и сделал виновным самого Владимира.

Знайте, россияне. Ваше молчание и поддакивание режиму мы никогда не простим. Пид*р. Мне стыдно, что мы были знакомы,

– написал Остапчук.

Информацию из переписки читайте ниже:

Владимир Остапчук рассорился с Киркоровым / Фото из инстаграм-сторис ведущего

Владимир Остапчук рассорился с Киркоровым / Фото из инстаграм-сторис ведущего

Дружба Киркорова и Остапчука

Отметим, что на протяжении последних 8 лет, когда была российско-украинская война, Остапчук продолжал общаться с Киркоровым и даже отдыхал вместе с ним в Греции в 2021 году. За это его неоднократно осуждал активист и волонтер Сергей Притула и другие украинцы. К слову, Филипп Киркоров всегда был сторонником путинского режима. Он выступал в оккупированном Россией Крыму, а также находится в базе "Миротворца" как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности Украины и международному правопорядку. В августе 2021 года Киркорову запретили въезд в Украину сроком на три года.

Остапчук поздравлял Киркорова с днем рождением, называя "королем" / Фото из инстаграма