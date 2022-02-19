Переживаем нелегкий период, – Юлик на итальянском радио рассказал о ситуации в Украине

Шоумен Юлик присоединился к прямому эфиру итальянской радиостанции Campania. Он рассказал не только о творчестве, но и о напряженной ситуации в Украине. Несмотря на общую тревожность, звезда убежден, что все будет в порядке.

В прямом эфире Юлик общался со своим другом и радиоведущим Миммо, с которым познакомился живя в Неаполе, сообщает пресс-служба артиста 24 каналу. Тот заявил, что итальянцы обеспокоены новостями об угрозе российского вторжения в Украину, но шоумен поспешил успокоить товарища и всех слушателей.

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Сейчас мы переживаем нелегкий период. Каждый день слышим печальные новости, я бы сказал немного пугающие. Однако я уверен, что все будет в порядке! Все мы хотим жить в мирной стране, без войн. Иметь возможность спокойно работать, развиваться и верить в будущее свое и наших детей,

– заявил Юлик в прямом эфире.

"Я рад передать привет всем жителям Италии, а также нашим диаспорянам. Хотя наши границы временно закрыты из-за карантинных ограничений, я верю что вскоре приеду и охотно проведу время, покушаю вкусную пиццу и увижусь со своей семьей", – добавил шоумен.

Юлик в вышиванке / Фото из инстаграма шоумена

Стоит отметить, что не только Юлик, но и другие украинские знаменитости просят не рассеивать панику и не поддаваться тревоге:

лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя и экс-участник "Тартака" Александр Положинский вступили в ряды теробороны ВСУ;

и экс-участник "Тартака" вступили в ряды теробороны ВСУ; Ольга Сумская, Сергей Бабкин, Кристина Решетник, Оля Полякова, Позитив, Оля Цибульская и другие звезды остаются дома и не собирается бежать из Украины вслед за олигархами;

и другие звезды остаются дома и не собирается бежать из Украины вслед за олигархами; певица Светлана Тарабарова выпустила трек "Заспокой мене", спев о том, что сейчас болит всей стране. Она призвала сохранять спокойствие, согреваться объятиями, любить и верить в лучшее.

, разговор Юлика с радиоведущим Миммо длился больше 20 минут. Все это время он общался на итальянском языке, так как знает его безупречно.Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, поэтому мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Так что даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!