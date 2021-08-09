Монатик улетел на отдых с женой и сыновьями: первые фото из отпуска

В июле Монатик активно гастролировал по Украине с концертным шоу, поэтому мало внимания уделял жене и детям. Звездный папа решил реабилитироваться перед семьей. Вместе с сыновьями и Ириной Демичевой он отправился за границу.

Ни 35-летний артист, ни его жена не рассекречивают страну, которую выбрали для семейного отпуска. На курорт они прибыли только вчера, однако успели показать фото с самолета и роскошную виллу, в которой остановились.

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На отдых Монатик с любимым и детьми летел бизнес-классом. Похоже, Даниил и Платон легко переносят перелеты, ведь на фото, которое Ирина Демичева опубликовала в личном профиле в инстаграме, они дремали вместе со звездным отцом.

Семья Монатика выбрала красивую виллу среди гор с террасой и бассейном. Его сыновья хорошо плавают, поэтому неудивительно, что родители сделали именно такой выбор.

сыновья Монатика не впервые за рубежом. Мальчики несколько раз были в Турции



Монатик с сыном в самолете / Фото с инстаграма Ирины Демичевой



Жена Монатика на отдыхе / Фото с инстаграма мультиартиста

Сыновья Монатика на отдыхе / Фото с инстаграма мультиартиста

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В первый день отпуска семья успела осуществить стильный выход. Для вечерней прогулки по озелененной территории отеля певец выбрал комфортный образ – темные шорты, удлиненную футболку и кроссовки. Тогда как его жена предстала в элегантном красном платье в бельевом стиле.

Хотя в апреле Монатик впервые показал лица сыновей, на этот раз он сделал уже традиционное фото, на котором вместе с любимым и детьми позировал со спины. Ранее такие кадры звезда публиковал для того, чтобы не "засветить" внешность Даниила и Платона.

Перезагрузка началась. Простите, на связи ближайшие дни буду только периодически. Всем любви и понимания,

– сообщила жена Монатика.



Монатик с женой и сыновьями на отдыхе / Фото с инстаграма мультиартиста