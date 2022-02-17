Перед законом все должны быть равными – что думает о дисквалификации Паш ROXOLANA

Украинская молодая артистка ROXOLANA ворвалась в Национальный отбор с песней Girlzzzz и заняла четвертое место. Общественное сейчас решает судьбу, кто представит Украину после дисквалификации Pash, и у ROXOLANA есть на это свое мнение.

24-летняя Роксолана Сирота из Львова стала одной из восьми финалисток Национального отбора, и согласно европейским букмекерским прогнозам занимала второе место после Alina Pash. Однако на конкурсе зрители и судьи отдали ей 4 место.

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"К нам никто не обращался"

Мы спросили у ROXOLANA, поедет ли она на конкурс, если ей предложит Общественное.

Конечно, мне приятна такая оценка от Игоря. Но к нам никто не обращался с предложением, поэтому мы его сейчас и не рассматриваем. Сегодня вы меня застали с этим вопросом на съемочной площадке – снимаем клип, а глобально – готовлю сейчас концертную программу,

– подчеркнула артистка.

"Что касается скандалов, мне досадно, что они возникли на песенном конкурсе, на котором главными должны быть песни и творчество. А что касается дисквалификации Alina Pash, я не могу ее комментировать, поскольку не знаю всех деталей. Но мое мнение – перед законом все должны быть равными", – добавила звезда.

Скандальный отбор

Накануне Alina Pash дисквалифицировали из-за скандала с Крымом, поэтому представлять Украину должны будут другие участники. Сначала обратятся в Kalush Orchestra, потом, вероятно, в Wellboy, хотя тот уже заявил, что не хочет ехать на конкурс. Если ребята из Калуша тоже откажутся ехать, то эстафета может перейти к ROXOLANA. В интервью 24 каналу продюсер Игорь Кондратюк отметил, что больше всего на конкурс подойдет песня молодой исполнительницы, которую хорошо воспримет Европа.

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