В интервью 24 каналу Игорь Кондратюк поделился, что выступление Alina Pash действительно было лучшим "по всем показателям". У него даже "были мурашки на коже". Но из-за истории с Крымом ее должны были исключить. На вопрос, кто должен в этом году представлять Украину на Евровидении вместо Alina Pash, он отметил, что пусть это решает Суспільне.

Читайте разговор полностью Эксклюзивное интервью с Кондратюком: о Нацотборе, Alina Pash и новом представителе от Украины

Я считаю, что среди финалистов было достаточно тех, кто придерживался правила, касающегося запрета выступлений в стране-агрессоре и въезда на территорию Крыма. Если говорить о выступлении, то ехать должна Alina Pash, но по всем остальным показателям – кто-то другой. Я бы отправил Roxolana,

– заявил судья Детского Евровидения-2021.

Как признался мужчина, ее выступление показалось ему наиболее европейским. Что касается третьего места, то лично для него его занял Barleben.

"Хотя, мне кажется, у него нет шансов на Евровидение, мало харизмы. Четвертое и пятое места разделили Kalush Orchestra и Wellboy. Как для украинского потребления их треки хороши, как для европейского – не знаю", – подытожил продюсер.

ROXOLANA – Girlzzzz: смотрите выступление на отборе-2022 онлайн

Отметим, что ROXOLANA получила на отборе Евровидения-2022 четвертое место – судьи ей отдали 3 балла и зрители 5. Артистка полюбилась многим зрителям, а Тина Кароль даже назвала ее в прямом эфире отбора поп-принцессой.