Перед свиданием в Лос-Анджелесе: Анджелина Джоли познакомила сына с The Weeknd

На прошлой неделе Анджелину Джоли застали на свидании с The Weeknd. Звезды поужинали в итальянском ресторане в Лос-Анджелесе. Накануне актриса имела еще одну встречу с певцом, на которую пришла с 17-летним сыном Паксом.

На днях в мире разлетелась новость о свидании 46-летней Анджелины Джоли с 31-летним The Weeknd. Пока одни приписывали звездам роман, а другие уверяли, что их встреча была рабочей, инсайдеры разведали захватывающие детали.

Важно Анджелину Джоли застали на свидании с The Weeknd

Как выяснилось, голливудская актриса "некоторое время контактирует с The Weeknd" и видится с ним не впервые. В начале июня она провела каникулы в Нью-Йорке. Там Анджелина Джоли познакомила детей с первым бывшим мужем Джонни Ли Миллером. Впоследствии состоялась ее встреча с певцом, на которую она позвала 17-летнего сына Пакса.

"Он был в Нью-Йорке в то время, что и она с детьми. Они встречались за обедом. Джоли взяла Пакса с собой, поскольку он – большой поклонник музыканта. Они хорошо поладили. Пакс был в восторге", – говорится в источнике.

Они просто друзья, но кто знает, что может быть в будущем. Он не скрывает, что испытывает симпатию к ней,

– заявили инсайдеры.

Добавим, после того, как Анджелина Джоли несколько раз замечали возле дома Джонни Ли Миллера, ходили слухи о восстановлении ее романа с бывшим мужем.

Их общение напоминает настоящий роман Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, которые сошлись через 17 лет после расставания. С момента разрыва Джоли и Миллера прошло 24 года.