Знаменитая американская актриса Анджелина Джоли недавно взбудоражила сеть новостью о возобновлении общения с первым бывшим мужем Джонни Ли Миллером. Звезд начали подозревать в романе, припоминая, как общение Дженнифер Лопес с бывшим Беном Аффлеком переросло в отношения.

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Анджелина Джоли познакомила экс-возлюбленного с сыновьями

Знаменитость подогрела слухи о романе. Недавно она была в Нью-Йорке, где провела каникулы вместе со своими детьми – 19-летним Мэддоксом, 17-летним Паксом, 16-летней Захарой, 15-летней Шайло и 12-летними близнецами Ноксом и Вивьен.

Сначала Анджелину Джоли увидели возле дома Миллера вместе с сыном Ноксом. Через несколько дней актриса посетила экс-мужа вместе с Паксом. По словам источников, знакомство прошло удачно.

Нокс – милый мальчик. Скорее всего, Джоли решила, что именно с ним легче всего начинать знакомство. Паксу тоже стало интересно, и он пожелал встретиться с Миллером, о котором всегда нежно отзывалась его мама, на следующий день. Они хорошо поладили,

– пишет издание.

Каникулы с детьми Джоли также провела хорошо, посещая различные культурные центры. Вместе с Паксом и Ноксом она была в нескольких научных музеях, а Шайло, Захару и Вивьен сводила в художественные галереи.

Напомним, что впервые Анджелину увидели возле дома Джонни Ли Миллера около недели назад. Она приходила к мужу сперва без детей и охранника. Также при входе увидели, что звезда прибыла к Джонни с бутылкой вина.