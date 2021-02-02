Украинский певец Виктор Павлик и его жена Екатерина Репяхова ожидают рождения ребенка. Артист поделился, что его 81-летняя мама всегда поддерживает и хорошо отнеслась к тому, что пара решила пожениться и совсем скоро у них родится малыш.

Источник: "Звездный путь"

В мае 2020 года Виктор Павлик женился на своем концертном директоре Екатерине, которая на 29 лет младше него. Их брак активно обсуждали в сети, а недавно влюбленные сообщили, что скоро у них родится общий ребенок. Виктор поделился, как на такие новости отреагировала его мама.

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Реакция мамы Виктора Павлика на его женитьбу

81-летняя мама артиста, проживающая в Теребовле, на новость о том, что ее сын хочет жениться в четвертый раз, отреагировала спокойно. Виктор поделился, что самая родная уважает его выбор и не высказывала определенной позиции.

Мама – это мама. Она поддерживает то, что как сын решит, так оно и будет. Она меня не наставляла, не говорила ни "Ой, сын, я очень рада!", ни " Ты что, помешался на старости?",

– рассказал Павлик.

Когда супруги узнали, что скоро у них будет малыш, то думали, что первой сообщат маме радостную весть. Виктор позвонил, сказал самой родной, что Катя беременна, а она лишь ответила: "Я знаю. Об этом уже вся Теребовля говорит".

Интервью Виктора Павлика: смотрите видео онлайн