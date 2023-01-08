Все по-честному, – Павел Зибров признался, платит ли дочери Диане, которая работает на него

У Павла Зиброва двое детей – сын Александр и дочь Диана, которой 25 лет. Она окончила институт международных отношений, но работает пиарщицей отца. Певец честно признался, платит ли ей зарплату.

Последние 28 лет карьерой Павла Зиброва занимается супруга Марина Владимировна. На так давно к ней подключилась дочь Диана. Похоже, теперь он платит зарплату им обоим.

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Павел Зибров платит дочери зарплату

У нее семь специальностей. Она и визажистка, соцсети ведет. Молодец, работает 24 часа в сутки. Так, как она отдается отцу и нашему делу, никто не отдастся. Она получает зарплату в отца. Все по-честному. А что она должна работать за баранку?

– отреагировал Павел Зибров.

Артист говорит, что именно благодаря Диане за последние 3-4 года сменил репертуар и начал нравиться молодежи. "На моих концертах молодежь. 90 процентов молодежи, которая поет все песни – "Марина", "День народження", "Хрещатик". Все они знают. Откуда? Вам по 20-25 лет", – радуется Зибров.

Павел Зибров с дочерью Дианой / Фото из инстаграма певца

Певец также кичится, что во время полномасштабной войны дочь волонтерит. Он даже предлагал Диане учредить свой благотворительный фонд.

"Волонтерит сейчас, помогает людям – одному фонду, другому фонду. Я говорю: "Ты уже могла бы свой фонд сделать, ты столько сейчас делаешь". Сердце у нее болит", – говорит Павел Зибров.

Интересно, что Диана Зиброва давно обручена с бизнесменом Андреем Ищенко, это ее первые отношения. В 2020 году пара планировала сыграть свадьбу, но перенесла из-за пандемии коронавируса. Жениться в 2022 году им помешала уже война.