Последние 28 лет карьерой Павла Зиброва занимается супруга Марина Владимировна. На так давно к ней подключилась дочь Диана. Похоже, теперь он платит зарплату им обоим.

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Павел Зибров платит дочери зарплату

У нее семь специальностей. Она и визажистка, соцсети ведет. Молодец, работает 24 часа в сутки. Так, как она отдается отцу и нашему делу, никто не отдастся. Она получает зарплату в отца. Все по-честному. А что она должна работать за баранку?

– отреагировал Павел Зибров.

Артист говорит, что именно благодаря Диане за последние 3-4 года сменил репертуар и начал нравиться молодежи. "На моих концертах молодежь. 90 процентов молодежи, которая поет все песни – "Марина", "День народження", "Хрещатик". Все они знают. Откуда? Вам по 20-25 лет", – радуется Зибров.

Павел Зибров с дочерью Дианой / Фото из инстаграма певца

Певец также кичится, что во время полномасштабной войны дочь волонтерит. Он даже предлагал Диане учредить свой благотворительный фонд.

"Волонтерит сейчас, помогает людям – одному фонду, другому фонду. Я говорю: "Ты уже могла бы свой фонд сделать, ты столько сейчас делаешь". Сердце у нее болит", – говорит Павел Зибров.

Интересно, что Диана Зиброва давно обручена с бизнесменом Андреем Ищенко, это ее первые отношения. В 2020 году пара планировала сыграть свадьбу, но перенесла из-за пандемии коронавируса. Жениться в 2022 году им помешала уже война.