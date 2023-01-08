Останні 28 років кар'єрою Павла Зіброва займається дружина Марина Володимирівна. На так давно до неї підключилася донька Діана. Схоже, тепер він платить зарплату їм обом.

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Павло Зібров платить доньці зарплату

У неї сім спеціальностей. Вона і візажистка, соцмережі веде. Молодець, працює 24 години на добу. Так, як вона віддається батькові та нашій справі, не віддасться ніхто. Вона отримує зарплату у тата. Все по-чесному. А що вона має працювати за бублик?

– відреагував Павло Зібров.

Артист каже, що саме завдяки Діані за останні 3-4 роки змінив репертуар і почав подобатися молоді. "На моїх концертах молодь. 90 відсотків молоді, яка співає всі пісні – "Марина", "День народження", "Хрещатик". Усе вони знають. Звідки? Вам по 20-25 років", – радіє Зібров.

Павло Зібров з донькою Діаною / Фото з інстаграму співака

Співак також хизується, що під час повномасштабної війни донька волонтерить. Він навіть пропонував Діані заснувати свій благодійний фонд.

"Волонтерить зараз, допомагає людям – одному фонду, другому фонду. Я кажу: "Ти вже могла б свій фонд зробити, ти стільки зараз робиш". Серце в неї болить", – каже Павло Зібров.

Цікаво, що Діана Зіброва давно заручена з бізнесменом Андрієм Іщенком, це її перші стосунки. 2020 року пара планувала зіграти весілля, але перенесла через пандемію коронавірусу. Одружитися 2022-го їм завадила вже війна.