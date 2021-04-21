О личной жизни дочь украинского артиста Павла Зиброва Диана рассказала в откровенном интервью. Она поделилась деталями отношений с бизнесменом Андреем Ищенко, что продолжаются около 5 лет.

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Диана Зиброва о свадьбе с любимым

Дочь известного певца познакомилась с любимым еще когда училась в школе. Тогда Андрей Ищенко брал у Павла Зиброва уроки вокала. Во время одного из занятий девушка впервые увиделась с будущим женихом.

Потом у Павла Николаевича был концерт, на который он тоже пришел, подарил цветы. Потом мы снова виделись в каких заведениях,

– поделилась Диана Зиброва.

Через некоторое время дружеские отношения плавно переросли в серьезные чувства: "До этого у меня не было никаких отношений с парнями. Как я говорю: "Ты у меня первый, я у тебя последняя".



Андрей Ищенко и Диана Зиброва / Фото из инстаграма бизнесмена

Девушка призналась, что через два года романа Андрей сделал любимой предложение, однако тогда она отказала. Диана Зиброва закрылась в себе и мало общалась с бойфрендом, что его оскорбляло и огорчало. Впрочем бизнесмен перешагнул через это.

Сейчас пара планирует свадьбу, однако не может определиться с датой из-за пандемии коронавируса.

"Свадьба – у нас сейчас проблема номер один. Потому что, планировали на прошлый год – мимо. Планировать на этот год – не знаю. Возможно, осенью все будет лучше, держим пальцы, кулаки, дули, не знаю, что там надо держать. Можно сказать, что уже на низком старте идет подготовка к планированию семьи. Я хочу такую семью, как у моих родителей. Я мечтаю о красивой свадьбе", – подчеркнула Диана Зиброва.

Интервью с Дианой Зибровой: смотрите видео онлайн

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