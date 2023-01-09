Мочил, где только мог, – Павел Зибров об предательнице Повалий, с которой дружил 28 лет

Украинский артист Павел Зибров и гастролерша Таисия Повалий дружили семьями 28 лет. Однако война расставила все на свои места: исполнитель рассказал, когда перестал общаться с певицей.

Украинский артист Павел Зибров уже давно выступает за то, чтобы лишить гражданства певиц-предательниц. Он поделился, что думает о Таисии Повалий и рассказал, когда завершилась их дружба.

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Павел Зибров о дружбе с Повалий

Артист поделился, что дружил с Повалий и его бывшим мужем Игорем Лихутой 28 лет – они общались семьями. После 2014 года их дружба пришла в упадок.

После 2014 года отношения пошли вниз. Мы поняли, что они там сидят, работают на всех концертах. Риторика не очень хороша об Украине. А 9 мая… Концерт из "Кремлевки" – в погонах все генералы, полковники, и Тая выходит – "Рідна мати моя". У меня слезы выступили и ком в горле,

– поделился Павел Зибров.

, Таисия Повалий развлекала московскую публику 9 мая 2022, выступая на пропагандистских концертах. Она спела на фоне украинской символики песню "Рідна мати моя", в контексте приплев это к тому, что с нацизмом боролись люди разных национальностей. Так же она опозорилась, когда спела на украинском на "Голубом огоньке".

Павел Николаевич поделился, что после этого концерта активно писал бывшим друзьям в соцсетях, но это не помогало.

"Думаю: "Что же ты делаешь?". Ну, сказала бы уже, что пальчик сломался или с горлом что-то. Соври, но не делай этого. Это же смотрит весь мир, вся Украина. После этого, где только была такая возможность у я начал писать и Лихуте, и Таи Повалий. Мне никто не отвечал, но где только мог, я их "мочил". Сейчас я устал и больше не хочу называть их фамилии".

О чем сожалеет Павел Зибров

О том, что Таю Повалий и подобных нужно лишать украинского паспорта, Павел Зибров вспоминает уже в который раз. По его словам, гражданство дает им возможность ездить с концертами по миру.

"Русским артистам — Лепсу, Киркорову, Баскову – отменили концерты по всему миру. Они наконец-то сидят у себя в осаде. А у Повалий остался паспорт Украины, которую она ненавидит. Ездят себе в Вену, и куда угодно! Их пропускают, дают билеты. И сразу становятся "украинцами", "патриотами"… Вот за это мне жаль. Если бы у них еще паспорта забрать, чтобы ничего им не напоминало об Украине, которая дала им все".