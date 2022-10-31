"Мертві орки не гудуть": Павел Зибров через 30 лет переделал свой хит "Мертві бджоли"

В 90-х Павел Зибров выпустил один из своих хитов "Мертві бджоли". Вскоре песня получит новое звучание. Вместо пчел народный артист Украины споет о мертвых орках – российских оккупантах.

О предстоящем кавере на трек "Мертві бджоли" Павел Зибров рассказал в эфире утреннего шоу. Он признался, что эта идея пришла ему в голову во время чаепития с женой, дочерью и зятем-бизнесменом.

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Павел Зибров переработал "Мертві бджоли" в "Мертві орки"

Песню "Мертві бджоли не гудуть" 30 лет назад мы написали с Юрием Рыбчинским. Она живет по сей день. Она очень оптимистичная. И сейчас мы переделали ее на семейном ужине – я, Марина Владимировна, моя жена, Дианка и Андрей Ищенко. Я говорю: "Давайте "Бджоли" переделаем "Мертві бджоли не гудуть" на "мертві орки не гудуть". Зацепились и начали фантазировать,

– прокомментировал Павел Зибров.

Премьера трека о мертвых орках состоится через несколько недель. Интересно, что вместо клипа Зиброву рисуют мультфильм, где он в образе "Зибрембо" – с трезубцем на груди, повязкой на голове и автоматом, стреляющим боевыми пчелами.